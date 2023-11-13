В среду в Карелии синоптики обещают гололедицу и -12°С

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на 15 ноября.
В среду, 15 ноября, в столице республики будет облачно.
Возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер будет дуть северный, северо-западный умеренный. Температура составит -2, -4°С в течение суток.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег.
На дорогах республики гололедица, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура -2, -7°С, на севере -7, -12°С в течение суток .
Атмосферное давление будет слабо расти.
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