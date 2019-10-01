В среду в Карелии ожидаются дожди и мокрый снег

О погоде на 2 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.



Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем воздух прогреется до +7, +9.



В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью осадки: по центральным и северным районам местами сильные, в виде дождя, на севере – с мокрым снегом. Днем небольшие, местами умеренные осадки, на северо-востоке – местами сильные.



Ветер северо-восточный, северный. На юге – юго-западный, западный умеренный, местами порывами до сильного.

Ночью похолодает до +1, +6, днем потеплеет до +4, +9 градусов, на севере будет +1, +6.