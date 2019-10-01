Подписаться
Новости. Погода
17:00, 01 Октября 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В среду в Карелии ожидаются дожди и мокрый снег

Загрузка...

О погоде на 2 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем воздух прогреется до +7, +9.

В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью осадки: по центральным и северным районам местами сильные, в виде дождя, на севере – с мокрым снегом. Днем небольшие, местами умеренные осадки, на северо-востоке – местами сильные.

Ветер северо-восточный, северный. На юге – юго-западный, западный умеренный, местами порывами до сильного.

Ночью похолодает до +1, +6, днем потеплеет до +4, +9 градусов, на севере будет +1, +6.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым

Аналитика

Сегодня 15:35
Обществоведение
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
Организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают привлечь к обходу населения республики более тысячи человек.
Нужна офтальмологическая помощь
30.09.2019 15:29
Почему нет роста?
30.09.2019 12:41
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:50
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
Сегодня 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
"Историческая память становится площадкой для баталий" 7
25.09.2019 16:02
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 13:10
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»