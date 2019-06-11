В среду в Карелии похолодает до -3

О погоде на 12 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью умеренный, днем – слабый.

Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +11, +13.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью по северным районам местами заморозки в воздухе и на почве.

Ветер северный, северо-восточный: ночью умеренный, днем –слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, +7, на севере республики будет -1, -3 градуса. Днем потеплеет до +11, +16.