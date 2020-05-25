В среду в Карелии потеплеет до +20

О погоде на 27 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.



Ветер переменных направлений слабый.

Ночью будет +3, +5 градусов, днем потеплеет до +19.

В Карелии также будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, +7 градусов, местами может похолодать до 0. Днем потеплеет до +20 градусов, у водоемов будет +12, +15.