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Новости. Погода
17:00, 05 Февраля 2019
фото: ТАСС / Валерий Бушухин

В среду в Карелии выпадет небольшой снег, подморозит

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О погоде на 6 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 6 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем -4, -6.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный. Днем на севере западный, северо-западный умеренный.

Ночная температура -4 -9 градусов, в центральных районах до -15. На севере: -19,-24 градуса, местами до -29.

Днем также будет -4, -9 градусов, на севере похолодает до -18.

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