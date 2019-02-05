В среду в Карелии выпадет небольшой снег, подморозит

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О погоде на 6 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 6 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем -4, -6.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный. Днем на севере западный, северо-западный умеренный.
Ночная температура -4 -9 градусов, в центральных районах до -15. На севере: -19,-24 градуса, местами до -29.
Днем также будет -4, -9 градусов, на севере похолодает до -18.
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