В среду в Петрозаводске водителей ждут массовые проверки

30 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 30 октября в карельской столице пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" и напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями.

За 9 месяцев в Петрозаводске произошло 8 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 9 - получили травмы.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично - дорожной сети и т.д.

Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.



О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.