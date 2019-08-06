15:40, 06 Августа 2019
В старинной карельской деревне Войница прошел субботник возле местной часовни
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Жители деревни убрали территорию перед праздником святых мучеников Маккавеев.
Жители старинной карельской деревни Войница провели субботник на территории, прилегающей к местной часовне святых мучеников Маккавеев. Организатором субботника выступила рабочая комиссия по экологии при совете территориального общественного самоуправления "Надежда".
Деревенские жители выкосили траву, собрали мусор и вырубили кустарник, закрывавший вид на памятный крест, часовню и озеро Верхнее Куйтто. Кроме того, участники субботника выровняли покосившуюся от времени беседку.
Как отметили в рабочей группе по экологии при совете ТОС "Надежда", субботник был приурочен к Дню святых мучеников Маккавеев, который особо почитаем в Войнице.
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