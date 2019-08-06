В старинной карельской деревне Войница прошел субботник возле местной часовни

Жители деревни убрали территорию перед праздником святых мучеников Маккавеев.

Жители старинной карельской деревни Войница провели субботник на территории, прилегающей к местной часовне святых мучеников Маккавеев. Организатором субботника выступила рабочая комиссия по экологии при совете территориального общественного самоуправления "Надежда".

Деревенские жители выкосили траву, собрали мусор и вырубили кустарник, закрывавший вид на памятный крест, часовню и озеро Верхнее Куйтто. Кроме того, участники субботника выровняли покосившуюся от времени беседку.



Как отметили в рабочей группе по экологии при совете ТОС "Надежда", субботник был приурочен к Дню святых мучеников Маккавеев, который особо почитаем в Войнице.