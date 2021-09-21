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В старинном селе в Карелии появился «СССР»

Новости. Общество
10:52, 01 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Сельские активисты решили выпускать газету для населения карельских деревень.

Молодые жители старинного карельского села Ведлозеро объединились в общественный актив, который они назвали «СССР» – «Сохраним село своими руками». Актив выступил учредителем сельской газеты «Ведлозерские окна», которая пишет о том, как живут люди в карельской глубинке.

Как отметила в интервью «Столице на Онего» главной редактор газеты Наталья Антонова, в одном только Ведлозерском сельском поселении Пряжинского национального района насчитывается 34 населенных пункта.

«Люди рассказывают, как в их деревне, например, отреставрировали часовенку, или как удалось построить спортивную площадку, – сказала Наталья Антонова. – Сейчас мы готовим к выпуску новый номер, в котором выйдет очень интересная заметка инспектора лесничества из Кинелахты, которая затронула тему лесных пожаров и работы лесной охраны. Люди пишут о том, чем они зарабатывают на жизнь, что для них грибной и ягодный сезон, и в этом номере мы хотим сделать коллаж на первой странице из снимков того, что жители собрали в лесу и на своих огородах. Поднимаем мы и проблему сохранения нашего озера Ведлозера».


Наталья Антонова. Фото: Валерий Поташов

По словам Натальи Антоновой, у населения сегодня очень велико недоверие к власти. Но сельские активисты, выпускающие газету для жителей карельской глубинки, все равно стараются найти какое-то положительное зерно, чтобы «люди видели перспективу и видели что-то хорошее».

«Нельзя писать только о наших помойках и нашем нищем местном бюджете, который составляет в поселении всего 11 миллионов рублей, и большая часть которого уходит на зимнее содержание дорог», – считает главный редактор «Ведлозерских окон».  

Читайте подробнее в материале из Ведлозера журналиста Валерия Поташова. 

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Комментарии

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David.
2021-10-01 11:17:52
Дамочка жаждет подключиться к "бюджетному крантику"?! :)
Off
2021-10-01 11:05:58
Будущие иноагенты ...
Гриша
2021-10-01 11:18:03
Off,протестанутый, либерда с бумажными стаканчиками не просочится
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