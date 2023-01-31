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«В старых шинах, выброшенных на помойку, очень часто поселяются крысы»

Новости. Общество
15:22, 27 Февраля 2023
фото: Анастасия Валова

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Экоактивистка из Петрозаводска рассказала, почему нельзя оставлять автомобильные покрышки на свалках.

В затяжные февральские выходные группа жителей карельской столицы решила разобрать горы автомобильных покрышек на одной из городских окраин. В спальном микрорайоне «Ключевая» экоактивисты убрали сотни старых шин, которые отправятся теперь на утилизацию в Подмосковье.

«Столица на Онего» познакомилась с одной из участниц акции Анастасией Валовой и поинтересовалась, почему нельзя было оставить эти покрышки коммунальным службам.

«Автомобильные покрышки относятся к четвертому классу отходов, и их необходимо утилизировать, потому что, когда их просто сваливают у контейнерных площадок, из них выделяются вредные вещества, – рассказала Анастасия. – Кроме того, в старых шинах, выброшенных на помойку, очень часто поселяются крысы, и это одна из причин, почему в городе стало так много грызунов».

Как сообщила экоактивистка, в России есть несколько заводов, где утилизируют автомобильные покрышки. Карельские шины отвозят на утилизацию в подмосковный город Дмитров.

«В Петрозаводске старые шины собирают на площадке «Автоспецтранса» на Вытегорском шоссе и потом их отправляют в Подмосковье. Однако многие горожане то ли этого не знают, то ли не хотят везти покрышки на утилизацию, и попросту выбрасывают их у городских помоек, – констатировала Анастасия Валова. – Эти покрышки иногда лежат там годами, и на Ключевой выросли несколько стихийных свалок шин. Я предложила в нашем чате экоактивистов их убрать, однако нам нужен был транспорт. У нас были энтузиасты, готовые вывезти шины на своих автомобилях, но понятно, что все покрышки нам было бы не увезти. Тогда одна из наших активисток договорилась с «Карельским экологическим оператором», чтобы предприятие, которое занимается вывозом бытовых отходов, помогло нам с грузовой машиной, и мы разгребли свалку на улице Сегежской. Оттуда мы вывезли на утилизацию больше двухсот старых покрышек, а потом решили пройти по соседним дворам и убрать еще несколько свалок поменьше. В итоге мы обошли девять помоек, загрузили четыре машины и отправили на утилизацию более пятисот шин».

По словам Анастасии Валовой, такие субботники – это, скорее, попытка привлечь внимание к проблеме бытовых отходов. «Они не решают и никогда не решат проблему до тех пор, пока люди не возьмут ответственность за свои отходы и перестанут ждать, когда кто-то другой позаботится о чистоте города, республики и страны», – отметила экоактивистка.

Полностью интервью с Анастасией Валовой читайте тут.  

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