В стационарах Карелии лечатся от коронавируса 688 больных, 105 из них находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 января, в стационарах находятся 688 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 575 - в состоянии средней тяжести, 105 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии свободно 26,1% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 35417 человек. Выздоровели – 29906. Умерли 222 пациента.