В Петрозаводске приставы эвакуировали машину на глазах должника

Приставы арестовали машину петрозаводчанина, чтобы продать ее в счет погашения долга, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы изъяли автомобиль должника из Петрозаводска. По кредиту мужчина должен 1 миллион 880 тысяч рублей. Также за ним числятся долги по налогам, коммунальным платежам и 88 штрафам за нарушение правил дорожного движения. Суммарный долг горожанина – 2 миллиона рублей. От возвращения долгов мужчина уклонялся.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности должника числится автомобиль Lada Largus, который тот скрывал от сотрудников службы. По месту прописки должника не нашли, поэтому объявили его в исполнительный розыск. Приставы отыскали мужчину и его автомобиль и по телефону предупредили об изъятии машины.

Когда судебный пристав-исполнитель вызвал эвакуатор на улицу Чистую, то сразу во дворе дома появился и сам должник. Сотрудник службы принудительно эвакуировал автомобиль на стоянку. После оценочных мероприятий машину выставят на продажу в счет погашения задолженности.