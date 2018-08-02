В столице Карелии открыли памятник Герою России

В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник капитану Александру Анатольевичу Калинину, который в 2000 году погиб в Чечне и посмертно был награжден званием Герой России.

Памятник установлен в сквере около храма во имя святого пророка Божия Илии. В церемонии приняли участие: глава Карелии Артур Парфенчиков, замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, мать погибшего капитана и др.

"18 лет прошло со дня гибели. И вот в нашей Республике Карелии – я благодарна – что наконец-то поставлен памятник моему сыну. Я благодарна всем, кто взаимодействовал, благодарна ребятам-сослуживцам. Они приехали из Москвы, со Пскова. Благодарна Ларисе Михайловне Дудиной – у нас дети вместе погибли, в одном бою. Она привезла огромную делегацию с Краснодарского края. Пока жива память, жив мой сын", - сказала мама Героя Анна Калинина.

"Так получилось, что в те годы мне приходилось командовать группировкой на Северном Кавказе. В те годы было очень много кровавых, непростых операций. Но мы, честно скажу, закалялись в том плане, что против нас тогда работали специальные службы, инструкторы из многих государств мира. Поэтому приходилось очень не просто, но каждодневно выполнять поставленную задачу, отстаивать каждую пядь земли нашей российской. Приходилось принимать решения, которые позволяли решать задачи во имя и во благо обеспечения безопасности жителей Северного Кавказа и России. Так получилось, что Александр моложе меня. Он сверстник моих детей. Мы с Анной Генриховной (мать Александра Калинина) из одного поселка – Надвоицы. Я заканчивал школу, которую закончил Александр. Саша связал свою судьбу военным, я связал свою судьбу военным. Но только есть одно "но": он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня стоять здесь и вместе с нами отмечать праздник ВДВ", - отметил Рашид Нургалиев.

"Так уже получилось, что ребятам 60-х–70-х, вроде, в школе преподавалось то, что последние выстрелы прозвучали в 45-м и это была последняя война. Но, к сожалению, эта война стала уроком не для всех в мире, и наши парни 60-х – 70-х годов вынуждены были вновь защищать независимость, честь нашей страны в Афганистане и на южных рубежах нашей страны, и в других точках планеты. Это нужно было делать для того, чтобы мирно могли жить наши люди на необъятных просторах России. Они гибли там для того, чтобы враг не пришел на нашу землю. Вот это мы все должны всегда помнить и быть бесконечно благодарны этим ребятам. И конечно, их родителям. Они оказались достойны памяти своих отцов и дедов. Сейчас очень важно, чтобы их пример, их память были в сердцах, в душах нашей молодежи, нашего подрастающего поколения", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Александр Калинин родился в поселке Надвоицы. Служил во 2-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, был командиром группы спецназа, командиром разведгруппы, старшим переводчиком информационного отделения, затем назначен командиром группы минирования.

Во главе своей группы сражался в боях второй чеченской войны. Провел несколько спецопераций против бандформирований. Награжден орденом Мужества. В феврале 2000 года группа Калинина попала в засаду в районе села Харсеной Шатойского района Чеченской Республики. По разведчикам вели огонь минометы, реактивные системы залпового огня и огнеметы. Группу из 25 разведчиков атаковали несколько сотен боевиков. Бойцы несколько часов стояли насмерть в неравном бою. Ни один разведчик не сдался в плен, смертью героев пали все 25 бойцов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга указом президента России от 26 июля 2000 года капитану Александру Анатольевичу Калинину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.