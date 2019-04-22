В Петрозаводске состоялся семинар для футбольных судей

В минувшие выходные в стенах педагогического колледжа прошел семинар для судей из Петрозаводска и Карелии.

В рамках подготовки к VIII детско-юношескому турниру по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая, который пройдет на стадионе "Юность" в Петрозаводске 4 мая, в Центре подготовки спортивных судей имени В. Петтая на базе ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж" прошел семинар для футбольных судей из Петрозаводска и районов Республики Карелия по программе "Современные основы судейства соревнований по футболу и мини-футболу".

Данный курс состоит из двух сессий – первый этап семинара состоялся в декабре 2018 и был посвящен дисциплине "мини-футбол".

В минувшие выходные в рамках двухдневной программы представители судейского корпуса из Петрозаводска, Кондопоги, Кеми, Костомукши, Олонца, Пудожа, Сегежи, Суоярви и Прионежского района ознакомились с теоретическими основами нововведений, которые затронули официальные правила игры в большой футбол, а также применили полученные знания на практике на играх первенства Спортивной школы № 7 Петрозаводска.

По итогам семинара были отобраны судьи для обслуживания матчей турнира, который пройдет 4 мая. В нем примут участие 24 команды (возрастная категория – 2008 г.р.) из Петрозаводска, районов республики и соседней Финляндии.