В столице Карелии приодели Петра I

Памятник первому российскому императору на набережной традиционно облачили в тельняшку.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото памятника Петра I на набережной города. На ней первый российский император облачен в огромную тельняшку.

Ранее наше издание уже писало об этой традиции выпускников Речного училища (филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова). В конце июня, во время выпускного, они традиционно, несмотря на все препятствия, одевают основателя Петрозаводска в огромную тельняшку, сшитую специально для этого случая.

Вот и в этом году Петр I переоделся к выпускному в речном училище.