В столовой Сортавалы гостей кормили порченой курицей и подозрительной рыбой

Всю продукцию в столовой арестовали компетентные органы.
Сотрудники Россельхознадзора Карелии проверили работу столовой в Сортавале.
Инспекторы выяснили, что владелец заведения, индивидуальный предприниматель, не зарегистрирован в ФГИС «ВетИС» и ФГИС «Меркурий» и не оформляет ветеринарные сопроводительные документы.
Таким образом, для приготовления блюд в столовой используется продукция неизвестного происхождения.
Установлено, что в столовой для приготовления блюд без документов хранились мороженая горбуша, форель и порченая курица, нарезанная на кусочки.
Всю продукцию арестовали, бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей, рассказали в надзорном ведомстве.
Кроме того, Россельхознадзор постановил уничтожить арестованную продукцию, а документы об этом представить в ведомство.
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