В столовой Сортавалы гостей кормили порченой курицей и подозрительной рыбой

Всю продукцию в столовой арестовали компетентные органы.

Сотрудники Россельхознадзора Карелии проверили работу столовой в Сортавале.



Инспекторы выяснили, что владелец заведения, индивидуальный предприниматель, не зарегистрирован в ФГИС «ВетИС» и ФГИС «Меркурий» и не оформляет ветеринарные сопроводительные документы.



Таким образом, для приготовления блюд в столовой используется продукция неизвестного происхождения.



Установлено, что в столовой для приготовления блюд без документов хранились мороженая горбуша, форель и порченая курица, нарезанная на кусочки.

Всю продукцию арестовали, бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей, рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, Россельхознадзор постановил уничтожить арестованную продукцию, а документы об этом представить в ведомство.