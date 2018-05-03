В стране на границе с Карелией самый чистый воздух в мире

В Финляндии самый чистый воздух в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Данные собирались из 2,5 тыс. мест почти в 100 странах.

В Финляндии самое лучшее в мире качество воздуха – об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Информацию распространил сегодня финский Метеорологический центр, пишет yle.

Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире. Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

Хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Данные собирались ВОЗ с 2008 по 2016 годы.