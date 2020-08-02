В страшном ДТП в Карелии погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в Прионежском районе 43-летний водитель легкового автомобиля Renault, выполняя правый поворот со стороны Старой Вилги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".



"Газель" столкнулась с автомобилем BMW.



В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.



Четыре пассажира "Газели" травмированы. Сведения о пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.



Напомним, сегодня ночью мурманчанин насмерть разбился в ДТП на трассе в Карелии.