В страшном ДТП в Карелии погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, в Прионежском районе 43-летний водитель легкового автомобиля Renault, выполняя правый поворот со стороны Старой Вилги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".
"Газель" столкнулась с автомобилем BMW.
В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Четыре пассажира "Газели" травмированы. Сведения о пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, сегодня ночью мурманчанин насмерть разбился в ДТП на трассе в Карелии.
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