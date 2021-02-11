В субботу морозная погода сохранится в Карелии

О погоде на 13 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 февраля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью -23, -25°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь.
На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый.
Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -32°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С.
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