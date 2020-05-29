В субботу на улицах Петрозаводска стало меньше людей

Индекс самоизоляции в столице Карелии вырос по сравнению с пятницей в два раза.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс". Уровень самоизоляции в городе 30 мая в 15.00 составил 2,2 – на улице очень много людей.

Напомним, чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Накануне в городе было еще больше людей. 29 мая в 14.10 индекс составил 1,1.