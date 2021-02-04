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В субботу в Карелии подморозит

Новости. Погода
17:00, 05 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде в субботу, 6 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 6 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -12, -14°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -24°С, днем -10, -15°С, по местами до -19°С.

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