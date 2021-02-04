В субботу в Карелии подморозит

О погоде в субботу, 6 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 6 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -12, -14°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -24°С, днем -10, -15°С, по местами до -19°С.