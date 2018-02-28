В субботу пройдет День открытых дверей на Древлянке-8

Осталось всего 280 квартир. Успейте купить квартиру в "Чистом городе".

Приглашаем всех желающих на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях.



Осталось всего 2 дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8.

Вас ждут 3 марта 2018 года с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробнее на сайте neo-city.ru.

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