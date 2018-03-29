В субботу пройдет день открытых дверей на Древлянке-8

В продаже осталось всего 238 квартир.

31 марта "Чистый город" приглашает всех желающих на день открытых дверей.

Все пришедшие смогут лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях!

Осталось всего два дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!

Всех желающих ждут 31 марта 2018 года с 10.00 до 16.00.

Предварительная запись на день открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробнее neo-city.ru.

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