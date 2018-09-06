В субботу пройдет торжественное открытие велопешеходной дорожки на Древлянке-8

Все жители города приглашаются на праздничное мероприятие.

Казалось, совсем недавно у жителей микрорайона возникла идея о создании велосипедно-пешеходного маршрута на Древлянке-8. Сейчас приходит осознание, сколько всего пройдено, сколько всего сделано.

Уже в эту субботу, 8 сентября, состоится долгожданный праздник - торжественное открытие "Тропы Ивана-царевича".

Автор проекта Анастасия Иоффе, инициативная группа Древлянки-8 и партнеры подготовили праздничную программу для взрослых и детей.

Ведущей праздника станет Анжелика Божко. Анжелику знает, наверное, весь город: ЗОЖ-специалист МЦ "Смена", ведущая спортивных мероприятий, а также организатор фестиваля "ЗОЖный район" и соревнований по дворовому хоккею "Чистый лед".

Гостей ожидают совместная прогулка по велодорожке, зажигательные танцевальные флешмобы и выступления.

Для самых маленьких гостей будет организована интерактивная игровая программа от праздничного агентства "Служба спасения праздника". А постоянный партнер Древлянки-8 беговелоклуб "Педалей нет" устроят забег на беговелах с маленькими спортсменами.

Конечно же, организаторы надеются увидеть среди участников много велосипедистов. Специально для них магазин SportLab подготовит открытую бесплатную веломастерскую. Можно привести своего железного коня на ремонт.

Кроме того, SportLab подарит полезные велосипедные призы победителям конкурсов и активностей.

Этого мероприятия не было бы без идейных, инициативных создателей и продвигателей тропы и их помощников. Все участники проекта на всех его этапах получат благодарственные письма за неоценимый вклад и инициативу.

Открытие "Тропы Ивана-царевича" завершится торжественным вручением Царевне-лягушке ее долгожданной короны.

Также на праздник планируется прибытие главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Начало в 13.00 по адресу ул. Чистая, 1 (начало велопешеходной дорожки).

Приходите-приезжайте всей семьей.

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