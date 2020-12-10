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Мокрый снег и дождь накроют Карелию в субботу

Новости. Погода
17:00, 11 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Александр Щербак
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О погоде на субботу, 12 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске, в субботу будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, дождь, днем  - небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем до 0, -2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачно, на севере ночью с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, на юге местами -1, -6°С, днем +1, -4°С.

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