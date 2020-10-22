Мокрый снег с дождем пройдет в субботу в Карелии

О погоде на 24 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег. Днем существенных осадков не ожидается.



Ночью температура воздуха составит -1, -3 градусов. Днем потеплеет до +1, +3 градусов. Ночью на дорогах возможна гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах может образоваться гололедица.



Ветер западных направлений умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, -5 градусов, на юге до +3 градусов, днем воздух прогреется до 0, +5 градусов, на севере до -2.