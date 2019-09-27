В субботу в Карелии потеплеет до +12

О погоде на 28 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер юго- западный, южный слабый.



Ночная температура составит +1, +3 градуса. Днем потеплеет до +8, +10.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.



Ветер ночью переменный слабый, днем – юго-западный, южный умеренный.



Ночью похолодает до +1, +6 градусов, при прояснениях местами будет 0, -3. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.