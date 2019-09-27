В субботу в Карелии потеплеет до +12

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О погоде на 28 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 28 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго- западный, южный слабый.
Ночная температура составит +1, +3 градуса. Днем потеплеет до +8, +10.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер ночью переменный слабый, днем – юго-западный, южный умеренный.
Ночью похолодает до +1, +6 градусов, при прояснениях местами будет 0, -3. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.
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