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Новости. Погода
17:00, 07 Сентября 2018

В субботу в Карелии станет прохладнее

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О погоде на 8 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 8 сентября будет облачно с прояснениями. Утром и днем временами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Температура ночью составит +11, +13 градусов, днем поднимется до +15, +17.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет кратковременный дождь, на юге республики местами возможна гроза. Ночью и утром в прибрежных районах туман.

Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Ночью температура будет +9,+14, местами при прояснениях похолодает до +3,+8, днем воздух прогреется до +12, +17, по южным районам местами до +22 градусов.

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