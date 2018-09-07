В субботу в Карелии станет прохладнее

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О погоде на 8 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 8 сентября будет облачно с прояснениями. Утром и днем временами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Температура ночью составит +11, +13 градусов, днем поднимется до +15, +17.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет кратковременный дождь, на юге республики местами возможна гроза. Ночью и утром в прибрежных районах туман.
Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с.
Ночью температура будет +9,+14, местами при прояснениях похолодает до +3,+8, днем воздух прогреется до +12, +17, по южным районам местами до +22 градусов.
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