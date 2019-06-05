В суд поступают новые иски о банкротстве госпредприятия по теплоснабжению половины Карелии

Заявления о банкротстве ООО "Карелэнергоресурс", которое отвечает за теплоснабжение 9 районов Карелии, принимают массовый характер – в суд поступило еще 3 иска от кредиторов.

Как следует из картотеки арбитражных дел, 4 мая в Арбитражный суд Карелии поступили иски ООО "РСО", ООО "ТСО-1" и ООО "ТСО-2". Они требуют от "Карелэнергоресурса" погашения долгов на общую сумму 7,1 млн рублей и добиваются его банкротства.

В конце мая Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление ООО "Питэр Пит" о признании "Карелэнергоресурса" банкротом. Сумма финансовых требований заявителя к должнику составляет 27,2 млн рублей.

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