15:01, 05 Июня 2019
В суд поступают новые иски о банкротстве госпредприятия по теплоснабжению половины Карелии
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Заявления о банкротстве ООО "Карелэнергоресурс", которое отвечает за теплоснабжение 9 районов Карелии, принимают массовый характер – в суд поступило еще 3 иска от кредиторов.
Как следует из картотеки арбитражных дел, 4 мая в Арбитражный суд Карелии поступили иски ООО "РСО", ООО "ТСО-1" и ООО "ТСО-2". Они требуют от "Карелэнергоресурса" погашения долгов на общую сумму 7,1 млн рублей и добиваются его банкротства.
В конце мая Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление ООО "Питэр Пит" о признании "Карелэнергоресурса" банкротом. Сумма финансовых требований заявителя к должнику составляет 27,2 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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