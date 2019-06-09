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Новости. Общество
16:30, 09 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

В суде приставам Карелии устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"

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Судья обвинила руководителя отдела УФССП по Республике Карелия в злоупотреблении правом.

В городском суде Петрозаводска 5 июня началось рассмотрение заявления управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении скандальной торговой пристройки "Невский пассаж".

Еще в сентябре 2013 года суд карельской столицы постановил снести наземную часть пристройки к жилому дому на пр. Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд республики оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу "Невского пассажа" до сих пор никто не приступил.

В ходе заседания у судьи не раз возникали предположения, что судебные приставы пытались усомниться в вердикте городского суда вместо того, чтобы его исполнить, как это предусмотрено законом. Такую же точку зрения высказал во время одного из своих выступлений адвокат одного из жильцов дома Абдулла Абдулхаджиев. 

Подробнее о ходе судебного заседания читайте здесь. 

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