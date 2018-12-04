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Новости. Общество
09:41, 04 Декабря 2018
фото: onf.ru

В Суоярви с водоотведением катастрофа, заявили в ОНФ

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Активисты ОНФ в Карелии потребовали разобраться с системой водоотведения в Суоярви.

По данным пресс-службы ведомства, в региональное отделение ОНФ обратились жители Суоярви, которые на протяжении нескольких лет не могут добиться от властей решения проблем с водоотведением.

Находящиеся в частной собственности магистральные сети города вместе с канализационными насосными станциями (КНС) и канализационными очистными сооружениями (КОС) изношены, из-за постоянных аварий происходят разливы сточных вод, которые затапливают подвалы домов и улицы. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства, и местные жители опасаются, что с нового года в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации.

Активисты движения посетили одну из четырех канализационных насосных станций и очистные сооружения в Суоярви. На ней выявили серьезные проблемы с оборудованием, включая то, что на станции нет ни одного резервного насоса. В ходе рейда общественники обнаружили, что на КОС, которое делят между собой два собственника, сегодня может беспрепятственно проникнуть любой гражданин. Двери оказались открыты даже в помещение "Биогенное хозяйство". При этом цвет и запах воды после прохождения очистных сооружений, состояние иловых карт оставляют желать лучшего. Какие в результате стоки сбрасываются в озеро Суоярвское, а затем в реку Шуя и Онежское озеро, неизвестно.

"То, что происходит в Суоярви с водоотведением – катастрофа. Здесь давно пора вводить режим чрезвычайной ситуации. Местные и региональные власти не могут решить проблемы сетей и очистных, поскольку в начале 2000-х годов в Суоярви приватизировали все жизненно важные объекты: водоотведение, водоснабжение, отопление оказались в частных руках. В итоге организации, арендующие сети, постоянно меняются, а собственники не принимают никаких должных мер по транспортировке сточных вод. Жители Суоярви, которые исправно платят за услуги по водоотведению, вынуждены годами страдать из-за разливов нечистот", – считает член регионального штаба ОНФ в Карелии Виталий Федотов.

По информации администрации района, Госкомитет по ценам и тарифам республики на протяжении восьми месяцев не устанавливает тариф на водоотведение, поскольку организация, решившая взять в аренду сети, не может предоставить всех необходимых документов.

"Что будет с водоотведением в Суоярви с 1 января 2019 года, когда оставшиеся работники компании-банкрота будут уволены? Персонал уже предупрежден об увольнении 31 декабря. Почему деньги, которые население сегодня платит за услуги по водоотведению, уходят организации, которая фактически не осуществляет свою деятельность и находится в стадии ликвидации? Почему региональные власти и контролирующие органы, куда постоянно обращаются за помощью районные власти, бездействуют, и организации, по вине которых происходят разливы нечистот, не привлекаются к ответственности? Неужели в Суоярви должна произойти экологическая катастрофа, чтобы власти обратили внимание на проблемы города?" – уверен Федотов.

По результатам рейда общественники обратились в Минстрой республики, Роспотребнадзор и карельскую прокуратуру с просьбой предпринять действенные меры по решению проблем с водоотведением в Суоярви. Активисты ОНФ будут держать ситуацию на жестком контроле.

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Комментарии

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Чинуша
2018-12-04 09:49:21
"То, что происходит в Суоярви с водоотведением – катастрофа."
Так и в Карелии то не лучше . Доработались " приставы " до ручки , регион в кому впал .
Гость
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