В Суоярви возобновлена подача тепла

Теплоснабжающая организация возобновила подачу тепла в Суоярви в полном объеме, сообщает правительство Карелии.

"Начиная с 14 часов, теплоснабжающая организация начала повышать нормативы теплоносителя по утвержденному температурному графику. В ближайшие часы температура в квартирах жителей Суоярви будет соответствовать нормативной", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувший четверг, 27 декабря, в домах жителей Суоярви температура воздуха не поднималась выше 15 градусов.

Прокуратура Карелии сообщила, что котельная ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда отапливает суоярвскую среднюю школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств, снизила параметры отопления.

Прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. Она пригрозила филиалу уголовной ответственностью за угрозу наступления тяжких последствий, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также невозможности реализации конституционных прав на жилище, образование, получение необходимой медицинской и социальной помощи.