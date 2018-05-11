В Суоярвском районе оштрафованы нарушители пограничного режима

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Пограничники провели в Суоярвском районе Карелии совместный рейд с сотрудниками рыбоохраны.
Как отмечают в ведомстве, в ходе рейда были выявлены три нарушителя правил пограничного режима и два нарушителя правил ведения рыбной ловли.
Три рыбака ловили рыбу в пределах пограничной зоны без уведомления. По результатам проверки они были привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в 300 рублей каждому.
Нарушители правил ведения рыбной ловли с применением ставных сетей в неустановленный законодательством РФ период времени оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый с конфискацией сетей.
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