В Суоярвском районе оштрафованы нарушители пограничного режима

Пограничники провели в Суоярвском районе Карелии совместный рейд с сотрудниками рыбоохраны.

Как отмечают в ведомстве, в ходе рейда были выявлены три нарушителя правил пограничного режима и два нарушителя правил ведения рыбной ловли.

Три рыбака ловили рыбу в пределах пограничной зоны без уведомления. По результатам проверки они были привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в 300 рублей каждому.

Нарушители правил ведения рыбной ловли с применением ставных сетей в неустановленный законодательством РФ период времени оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый с конфискацией сетей.