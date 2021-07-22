В связи с ситуацией с лесными пожарами Элиссан Шандалович объявил об экстренном созыве заседания парламента Карелии

В ходе разговора спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича и главы республики Артура Парфенчикова принято решение о проведении внеочередного заседания Заксобрания, на котором будет решаться вопрос о перераспределении бюджетных средств, выделении дополнительных ресурсов на борьбу с пожарами и на иные социально важные нужды республики.

«В сложившейся ситуации, когда Карелия находится в опасности из-за лесных пожаров, нужно максимально мобилизовать усилия и четко скоординировать работу всех органов власти республики. Депутаты Законодательного Собрания всегда оперативно реагировали на возникающие вызовы. Уверен, что на ближайшем внеочередном заседании парламент Карелии примет все необходимые решения для стабилизации обстановки и оказания помощи людям», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

О дате заседания будет сообщено дополнительно.