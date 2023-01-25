В таможне Карелии сменили начальника

Начальником карельской таможни назначен генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков.

Приказом федеральной таможенной службы с 20 февраля начальником карельской таможни назначен генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков.



У него три специальности, рассказали в пресс-службе региональной таможни: военный инженер, юрист и экономист-менеджер в таможенной сфере.



В органах таможни Данченков работает с 2001 года. Прошел путь от инспектора до первого заместителя начальника Курской таможни, начальника Краснодарской и Балтийской таможен, заместителя начальника Приволжского таможенного управления – начальника тыловой службы. С июня 2017 года Владимир Данченков возглавлял Самарскую таможню.



За время службы награжден медалями «За службу в таможенных органах», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», именным оружием.