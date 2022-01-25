890x80
Реклама
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Жесткое столкновение внедорожника и кроссовера произошло в Петрозаводске (ВИДЕО) 10
25.01.2022 14:45
Плановая медпомощь, остановленная в Карелии из-за коронавируса, продолжится в определенных случаях 4
25.01.2022 18:23

В Татьянин день Сбербанк раскрыл карельским студентам рецепт успешных стартапов

Новости. Общество
11:51, 26 Января 2022
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Ко Дню студента Сбер организовал образовательный онлайн-марафон на тему создания эффективных стартапов и инновационного предпринимательства.

В нём приняли участие более двух тысяч человек из ведущих
вузов и ссузов Северо-Западного региона, включая учебные заведения республики.

Эксперты в сфере бизнеса и образования вместе со студентами разобрали интересные стартап-кейсы, проанализировали риски, а также раскрыли секреты успешного развитиясвоего дела.

Партнёром онлайн-встречи стало молодежное сообщество ПРОСТО. Это проект комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо мотивировал студентов быть смелыми и настойчивыми в воплощении бизнес-идей: «Многие ребята стремятся стать финансово независимыми гораздо раньше, чем получат профессиональное образование.

В этом им зачастую помогают интернет и технологии, которые не требуют больших вложений. Главное – это упорство, креатив и желание учиться новому постоянно: в учебных заведениях, на образовательных курсах, по опыту успешных предпринимателей. И мы готовы в этом
помогать».

Также в День студента Сбер провел специальную лекцию для учащихся Петрозаводского государственного университета, посвященную новейшим технологиям. Управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим обсудил со студентами тренды будущего, рассказал о достижениях искусственного интеллекта и об участии Сбера в его развитии, а также о карьерных возможностях для молодежи.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 18
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»