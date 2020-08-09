В театре драмы Карелии "ТМ" ставят спектакль для людей трудного возраста

Московские соавторы Александр Баркар и Мирра Трубникова готовят к сдаче в "ТМ" спектакль "1/101".

Около месяца в "Творческой мастерской" идут репетиции нового спектакля "1/101" по рассказам Аси Петровой. Режиссер Александр Баркар вместе с соавтором Миррой Трубниковой создали целый калейдоскоп историй из жизни подростков, которые своими "детскими" вопросами ставят тупик мам и пап, бабушек и дедушек. Взрослым, которые, по сути, так и не стали взрослыми, просто нечего ответить своим детям. Спектакль о пропасти из молчания, о трудном возрасте, страхах, комплексах заставит зрителя и плакать, и смеяться, надеются московские постановщики.

"У нас в спектакле есть смешной момент, - рассказывает Александр Баркар. - Когда одной из героинь говорят, что у нее трудный возраст, она спрашивает: "А со скольки до скольки бывает этот трудный возраст?" Обращается к залу и говорит: "С 12 лет до скольки?" Зрители отвечают. И когда доходит до какой-то верхней границы – 35-40 лет, героиня спрашивает: "Поднимите руки, кому за 35. Ну что, начались уже легкие годы, легкие дни?" Поэтому, возможно, мы еще с жанром подумаем вроде – рассказы для людей трудного возраста. Мы очень хотим, чтобы этот спектакль нашел отклик и у одних, и у других, и у третьих…."

Подробнее о новой постановке в "ТМ" читайте в интервью Александра Баркара: "Есть возраст, в котором мы зависаем".