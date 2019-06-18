В Театре кукол Карелии состоится премьера спектакля "KALEVALA.RUНЫ"

Премьера спектакля по мотивам карело-финского эпоса пройдет 21 июня, сообщили в минкультуры Карелии.

Постановщик спектакля – главный режиссер Гродненского областного театра кукол заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда.

Спектакль приурочен к 170-летию опубликования полного издания карело-финского эпоса "Калевала".

Работу над спектаклем "KALEVALA.RUНЫ" по карело-финскому эпосу Театр кукол Карелии начал в январе. Создали на сцене бассейн, в котором плещется настоящая вода, топором вырубили из дерева кукол, сделали каменные валуны.

Нынешнее обращение к "Калевале" интересно прежде всего тем, что дает взгляд на "рода нашего напевы" со стороны.

В спектакле заняты: заслуженные артисты Карелии Дмитрий Будников и Марина Збуржинская, артисты Ирина Будникова, Антон Верещагин, Олег Романов.