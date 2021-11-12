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В технопарке пищевых продуктов в Петрозаводске откроется производство БАДов из водорослей

Новости. Экономика
14:49, 29 Декабря 2021
фото: © pixel-shot.com

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Технопарк «Карельские продукты», строительство которого должно начаться в 2022 году в Петрозаводске, будет включать в себя несколько производств пищевой промышленности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

«Это не просто какой-то цех производства пищевых продуктов. Там обязательно будут присутствовать инновации, там будет присутствовать секция молекулярной кухни, секция изготовления БАДов из водорослей, секция производства рыбьего жира и многое другое. Это будет абсолютно новое инновационное производство со своими резидентами», — сказал Родионов.

Как сообщалось ранее, технопарк будет строиться на улице Онежской флотилии. Предприятия пищевой промышленности, которые зарегистрируются на территории технопарка, получат доступ к центрам коллективного пользования оборудованием.

Деньги в размере 500 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ещё 5 млн предусмотрены бюджетом Карелии.

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