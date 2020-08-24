Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Сегодня 09:35
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства 22
Сегодня 09:47
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Пудожском районе (ФОТО)
24.08.2020 18:34
Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко призвала не политизировать международную конференцию 10
24.08.2020 16:59
Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где у водителя остановилось сердце 1
Сегодня 11:59

В тихом центре Петрозаводска начали строить дом в скандинавском стиле (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:45, 25 Августа 2020
Загрузка...

На улице Вольной, рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом, выполненный в скандинавском стиле.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества.

Как стало известно, компания "Баренц Групп" начала на улице Вольной строительство жилого комплекса "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Главное преимущество дома – это его расположение в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура.  

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года.   

Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания "Баренц Групп" уделяет холлам с авторским дизайном.

ЖК "Терраса" - это уголок на природе, но при этом находящийся в тихом центре города. До проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады, вся городская инфраструктура.

Подробности о новом жилом комплексе можно узнать по тел. 221-221. На сайте дома доступны планировки квартир.

С проектом и планировками можно ознакомиться здесь. terrasa.barenz.group

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" – ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Пищевые и перерабатывающие предприятия, пожалуй, не пережили такого серьезного испытания новыми экономическими условиями, как сферы пассажирских перевозок, культуры или услуг.
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 4
21.08.2020 09:40
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»