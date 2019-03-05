В ТОП-3 региональных инвестиционных проектов России вошли два карельских

Модернизация Сегежского ЦБК и проект строительства нового завода на базе ОТЗ вошли в число лучших инвестиционные проектов в регионах России по версии делового журнала "Инвест-Форсайт".

Победители выбирались по двум номинациям: "Масштабные проекты" и "Проекты качественного развития".

В рейтинге "Масштабных проектов" третье место занял инвестиционный проект Segezha Group (входит в АФК "Система") по модернизации Сегежского ЦБК.

В номинации "Проекты качественного развития" на третью позицию составители рейтинга поместили проект белорусского холдинга "Амкодор" по строительству нового предприятия на базе Онежского тракторного завода.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".