В торговом центре Петрозаводска объяснили, как не платить за третий час стоянки на крытой парковке

Стало известно, когда водителям можно не оплачивать третий час стояния на крытой парковке в торговом центре на Лесном проспекте, 47.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября, крытая парковка торгово-развлекательного центра «Лотос Плаза» стала платной. Бесплатно оставить автомобиль на крытой парковке можно на 2 часа, каждый последующий час обойдется автомобилистам в 100 рублей.

Но, как стало известно, за третий час можно не платить, если вы, например, решили посетить кинотеатр, а фильм идет более 3 часов.

Как объяснили в администрации торгового центра, для того чтобы третий час был бесплатным, необходимо после заезда на парковку с талончиком подойти в кассу кинотеатра, где вам продлят время стоянки авто на два часа. После киносеанса водитель может беспрепятственно покинуть крытую парковку, приложив талон, как обычно, к сканеру на стойке на выезде.