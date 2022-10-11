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В трех городах Карелии билеты на автобус будут продавать в кассах ж/д вокзалов

Новости. Общество
08:00, 13 Октября 2022
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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Продажа билетов на автобусы осуществляется в кассах железнодорожных вокзалов городов Сегежа, Костомукша и Суоярви, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Для удобства жителей и гостей городов Сегежа, Костомукша и Суоярви «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис» совместно с Северо-Западным филиалом АО «ФПК» запустили продажу билетов в кассах ж/д вокзалов на пассажирские автобусы, выполняющие рейсы по маршрутам:

- № 527 «Сегежа – Петрозаводск-Сегежа» (через города Медвежьегорск, Кондопога), отправлением из г. Сегежа в 14:15, из г. Петрозаводск в 18:00
- № 522 «Суоярви – Петрозаводск - Суоярви», отправлением из г. Суоярви в 10:30 и 18:00, из Петрозаводска в 07:00 и в 14:15.
- № 528 «Костомукша – Петрозаводск – Костомукша», отправлением из Костомукши в 12:30 и 22:00. Маршрут проходит через г. Сегежа, отправлением из г. Сегежа в г. Костомукша в 01:30 и 15:00, отправлением из г. Сегежа в г.Петрозаводск в 02:45 и 17:30;

Автобусные билеты на маршруты «Карелавтотранса» (№527,528), и ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» (№522) пассажиры могут приобретать в железнодорожных билетных кассах, расположенных по адресам:

- город Сегежа, ул. Спиридонова, д. 22, железнодорожный вокзал города Сегежа, билетная касса АО «ФПК».
- город Суоярви, ул. Гагарина, д. 3, железнодорожный вокзал города Суоярви, билетная касса АО «ФПК».
- город Костомукша, Приграничное шоссе, д. 16, железнодорожный вокзал города Костомукша, билетная касса АО «ФПК».

Новые каналы оформления автобусных билетов ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» открываются для удобства пассажиров в дополнение к уже существующим и не влекут за собой сокращение точек продаж.

Пассажирам напомнили, что продажа билетов в кассе прекращается за 1 час до отправления автобуса, при этом после завершения продажи в кассах билеты можно приобрести у водителя автобуса

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