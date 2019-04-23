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Новости. Общество
17:20, 23 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

В трех поселках Карелии летом откроют новые медпункты

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В рамках подготовки к 100-летию Карелии до 1 июля в трех поселках Лахденпохского района откроются новые ФАПы – фельдшерско-акушерские пункты, сообщили в правительстве республики.

Сейчас в ФАПах поселков Ласанен, Лумиваара и Терву устраняются нарушения и несоответствия санитарным правилам. До 1 июля планируется полностью завершить оснащение объектов и благоустройство территории.

В понедельник 22 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочей поездки в Лахденпохский район проинспектировал производство работ по устранению нарушений и несоответствий санитарным правилам модульных фельдшерско-акушерских пунктов поселков Лумиваара и Ласанен.

Ранее, в марте 2019 года, специалисты Сортавальской ЦРБ обследовали эти объекты и выявили ряд нарушений. Сейчас продолжаются работы по их устранению.

К 1 июля этого года планируется полностью завершить монтаж и оснащение ФАПов и благоустроить территорию вокруг. Глава Карелии распорядился доработать проекты в плане централизованного подключения воды там, где это возможно.

При этом Артур Парфенчиков отметил необходимость изменений в работе по оснащению ФАПами поселков и деревень Карелии. Прежде всего, необходимо учитывать реальную потребность в ФАПах конкретных населенных пунктов.

"С руководством минздрава мы планируем переформатировать работу по ФАПам. Сейчас уже выделили деньги на то чтобы разработать наши собственные проекты. Планируем загрузить местных производителей - у нас они есть, могут строить тёплые каркасные строения разной модификации, рассчитанные на конкретную деревню или посёлок. Там где необходимо, мы должны идти на расходы - строить жильё для фельдшера. В целом мы изменим характер этой работы, а за те ФАПы, которые мы принимаем сегодня, будем жестко спрашивать с подрядчиков", - заявил глава Карелии.

Напомним, в прошлом году за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках работы по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия поставлено 16 модульных ФАПов на общую сумму 51 миллион рублей.

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