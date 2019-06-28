В троллейбусах Петрозаводска появится безналичный расчет

На днях в троллейбусах появится возможность оплатить проезд по безналичному расчёту, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Безналичный расчет в троллейбусах должен заработать до 1 июля.

Соответствующее оборудование уже закуплено. ПМУП "Городской транспорт" в партнёрстве со "Сбербанком" разместит контрольно-кассовые машины на борту каждого троллейбуса. В данный момент устанавливается необходимое программное обеспечение, проходят тестовые работы и обучение персонала.



Для удобства жителей купить билет можно будет любыми банковскими картами с технологией бесконтактной оплаты, а также поддерживающими её современными девайсами. Помимо этого, сохранится возможность расчёта наличными. Вместо билета, пассажиры теперь будут получать чек оплаты.

Нововведения связаны, помимо прочего, с изменениями в федеральном законодательстве, по которым предприятия должны установить онлайн-кассы для передачи данных в налоговую службу.



Стоимость проезда в троллейбусах при этом не повысится.