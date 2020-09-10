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В троллейбусном управлении Петрозаводска меняют руководителя

Новости. Общество
15:22, 11 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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С Еленой Стронк не продлили контракт, кто ее заменит, пока неизвестно.

Директор ПМУП "Городской транспорт" Елена Стронк работала 9 сентября в этой должности последний день. Накануне ее пригласили в отдел кадров администрации Петрозаводска, где сообщили, что глава города Ирина Мирошник не продлила с ней контракт. Однако почему так было решено, никто, включая саму Ирину Юрьевну, не объяснил.

Напомним, что 47-летняя Елена Стронк, ранее работавшая главным бухгалтером троллейбусного управления, была назначена его директором с 6 июня прошлого года. За прошедшее с тех пор время ей удалось существенно сократить кредиторскую и дебиторскую задолженности предприятия, работники которого хорошо отзываются о Елене Егоровне.

- Не скрою, я очень огорчена произошедшим, - откровенно призналась журналисту "Столицы на Онего" Елена Стронк. – Никаких претензий по работе Ирина Юрьевна Мирошник мне не высказывала. И сейчас я не исключаю, что кому-то, возможно, просто понадобилась моя должность.

Выяснить у Ирины Мирошник, по какой причине она решила расстаться с Еленой Стронк, нам, к сожалению, не удалось: мэр Петрозаводска почему-то не отозвалась на неоднократные звонки журналиста.

Сейчас обязанности директора троллейбусного управления исполняет главный инженер предприятия, 33-летний Иван Владимиров.

По данным нашего издания, он входит в ближний круг главы Прионежского района Вадима Сухарева. Последний несколько лет назад был директором троллейбусного управления, руководил предприятием три года.

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Комментарии

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Os
2020-09-11 17:00:00
Там троллейбусы и контактную сеть надо менять, а не руководителя. Даже на юбилей Карелии подержанные троллейбусы из Москвы не привезли, хотя обещали.
тетка
2020-09-11 16:48:14
Значит, уже по-серьезному готовы уничтожить троллейбусы. Неужели опять проглотим?
zanoza
2020-09-11 16:30:10
А что может Мирошник объяснить, ей приказано это сделать.
Бездельник
2020-09-11 16:07:06
У нас так... Садят в кресло руководителя не того кто лучше справится с данной работой, а по знакомству. :)
Zim
2020-09-11 15:44:43
В ближний круг Сухарева? Того самого, который практически угробил ТУ? И в отношении которого, было тогда возбуждено уголовное дело?
Гость
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