В центре города в Карелии на выходные перекроют движение

Работы 14 октября начнутся на одной из центральных улиц Суоярви.

В официальном паблике администрации Суоярвского муниципального округа сообщили о перекрытии проезда по участку улицы Победы от дома № 38А до пересечения улицы Победы и улицы Ленина.

Движение будет перекрыто в субботу, 14 октября, в 9.00, а открыто в воскресенье, 15 октября, в 19.00. Следующий раз дорогу закроют 21 октября в 9.00, а откроют 22 октября в 19.00.

Причиной ограничения движения станут работы по подключению к наружным сетям водопровода и канализации.