В центре Петрозаводска автомобиль сбил 18-летнего велосипедиста (ФОТО)

Юный велосипедист в Петрозаводске попал под колеса, выехав перед автомобилем на одну из центральных улиц города.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 25 августа в 18.28 в центре Петрозаводска, в районе дома № 38 по улице Антикайнена произошла авария. Автомобиль Kia Ceed под управлением 38-летнего водителя сбил 18-летнего велосипедиста, выезжавшего со второстепенной дороги.

В результате аварии юному велосипедисту потребовалась медицинская помощь, было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает велосипедистам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения.