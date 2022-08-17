В центре Петрозаводска автомобиль сбил 18-летнего велосипедиста (ФОТО)

Юный велосипедист в Петрозаводске попал под колеса, выехав перед автомобилем на одну из центральных улиц города.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 25 августа в 18.28 в центре Петрозаводска, в районе дома № 38 по улице Антикайнена произошла авария. Автомобиль Kia Ceed под управлением 38-летнего водителя сбил 18-летнего велосипедиста, выезжавшего со второстепенной дороги.
В результате аварии юному велосипедисту потребовалась медицинская помощь, было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает велосипедистам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения.
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