В центре Петрозаводска и на Древлянке изменится организация дорожного движения

Нововведения должны повысить безопасность и обеспечить пропускную способность автомагистралей, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 11 октября запрещается поворот налево с Ярославской улицы на Лососинское шоссе. На пересечении будет установлен соответствующий дорожный знак (4.1.2 "Движение направо").



Взято с сайта Администрации Петрозаводского городского округа

В этот же день вступит в силу запрет на остановку транспорта на проспекте Карла Маркса, на участке от улицы Андропова до площади Ленина.



Взято с сайта Администрации Петрозаводского городского округа

Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.