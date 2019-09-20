15:15, 20 Сентября 2019
В центре Петрозаводска и на Древлянке изменится организация дорожного движения
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Нововведения должны повысить безопасность и обеспечить пропускную способность автомагистралей, сообщили в администрации Петрозаводска.
С 11 октября запрещается поворот налево с Ярославской улицы на Лососинское шоссе. На пересечении будет установлен соответствующий дорожный знак (4.1.2 "Движение направо").
В этот же день вступит в силу запрет на остановку транспорта на проспекте Карла Маркса, на участке от улицы Андропова до площади Ленина.
Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.
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