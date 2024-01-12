Схема движения транспорта изменится в связи с проведением крещенских купаний.

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщили в паблике городской администрации.

Так, с 8.00 18 января до 4.00 19 января запретят остановку и стоянку автомобилей в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов.

Кроме того, с 20.00 18 января до 4.00 19 января запретят въезд с проспекта Карла Маркса на аллею Журналистов.



Ограничения вводятся для повышения безопасности и предупреждения ДТП на время крещенских купаний, отметили в источнике.



В мэрии призвали участников дорожного движения быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать место для парковки.