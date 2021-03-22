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В центре Петрозаводска машина мчалась, а пешеход бежал – трагедии удалось избежать чудом (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:09, 23 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела опасную ситуацию на перекрестке в центре Петрозаводска.

В паблике "Подслушано у водителей "Птз и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 23 марта в 8.31 на перекрестке улиц "Правды" и Волховской женщина перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте, а в это время на иномарке мчался водитель, не подозревающий, что на данном участке пути может появиться пешеход.

"Сегодня пешеходу и водителю повезло. Будет ли так везти всегда?" – задался риторическим вопросом автор видео.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-03-23 10:08:18
Не показывайте этот ролик в мэрии! Они же светофор пристроят.
наташка
2021-03-23 10:18:09
Leopol'd, тебя регулировщиком поставят, ибо очень ловко ручонками жестикулируешь. Наконец хоть сюда сгодился
David .
2021-03-23 10:15:16
Leopol'd, Бекелев уже потирает руки. :)
Молодой
2021-03-23 09:40:15
Дикость у нас кругом, медведи с кабанами по улицам,порой, бегают....
asusls
2021-03-23 09:23:13
Ненормальная.
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