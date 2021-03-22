В центре Петрозаводска машина мчалась, а пешеход бежал – трагедии удалось избежать чудом (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела опасную ситуацию на перекрестке в центре Петрозаводска.

В паблике "Подслушано у водителей "Птз и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 23 марта в 8.31 на перекрестке улиц "Правды" и Волховской женщина перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте, а в это время на иномарке мчался водитель, не подозревающий, что на данном участке пути может появиться пешеход.

"Сегодня пешеходу и водителю повезло. Будет ли так везти всегда?" – задался риторическим вопросом автор видео.